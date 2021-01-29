Fransa'da Kovid-19 tedbirlerini çiğneyerek parti veren polislere 'macarona' soruşturması

Fransa'nın başkenti Paris'te koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde meslektaşları için veda partisi düzenleyen polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

Polislerin karakolun dinlenme odasında düzenledikleri parti, eğlence sırasında sosyal mesafe gözetmeden ve maskesiz şekilde 'macarona dansı' yaparken çektikleri videoları sosyal medyada paylaşmalarıyla ortaya çıktı.

​Videonun dolaşıma girmesi ve tepki çekmesi üzerine, Paris Bölge Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Partinin, Aubervilliers'deki karakolda, sokağa çıkma yasağı yürürlükteyken, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan düzenlendiği belirlendi. Olay hakkında idari soruşturma yürütülüyor, katılımcılar hakkında idari yaptırımlar uygulanacak" denildi.

En plein couvre-feu, ce commissariat a tenu un pot de départ, sans masque, sans distanciation sociale, alors que ces rassemblements sont interdits.

Bienvenue au commissariat d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. pic.twitter.com/ToApjj2on9 — Loopsider (@Loopsidernews) January 27, 2021

Loopsinsider'da yer alan habere göre, videolar dolaşıma yeni girse de olay 22 Ocak'ta gerçekleşti ve parti akşam saat 10'dan sabah 3'e kadar sürdü. Haberde ayrıca partinin düzenlediği odanın 6 kişilik olduğu ancak 30 polisin bir araya geldiği belirtildi.

Fransa'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam 18.00 ile sabah 06.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ülkede şimdiye kadar 3 milyon 130 bin 629 korona vakası görüldü, ölü sayısı ise 74 bin 800.