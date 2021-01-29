AB, AstraZeneca ile aşı sözleşmesini paylaştı, ücreti gizli tuttu

AB ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının AB ülkelerine tedarikinde ciddi miktarda kesinti yapacağını açıklayan ilaç firmaları arasındaki gerilim sürerken Brüksel, AstraZeneca ile imzaladığı anlaşmayı yayımladı.
AstraZeneca's vaccine-dose contract with the EU - just published per mutual agreement. Redactions on pricing. A snapshot: pic.twitter.com/QbdiFOQ19T— jenny strasburg (@jennystrasburg) January 29, 2021
Avrupa Komisyonu, firmayla istişareler sonrası anlaşma metnini paylaşsa da aşının fiyatına dair kısımlar yayınlanan bölümden çıkarıldı. AB Sözcüsü Eric Mamer, sözleşme metninin paylaşılmasının, firmanın gereklilikleri yerine getirmesini ve aşı tedariki gecikmelerinin önüne geçmesini umduklarını söyledi.
From the @AstraZeneca @EU_Commission contract, that production & delivery schedule in full pic.twitter.com/rl64xKWTBR— Paul Kelso (@pkelso) January 29, 2021
AB ile AstraZeneca arasında patlak veren tedarik ihtilafı henüz çözülemedi. AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının bu hafta beklenen AB onayı sonrasında AB ülkelerine dağıtımının başlaması bekleniyordu.
AB, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın eksik teslimatına tepki göstererek yükümlülüklerine uymasını istiyor. Şirket ise tedarik konusunda sözleşmede 'en üst seviyede çaba gösterilmesi' yönünde bir madde bulunduğunu ve tedarik için en üst çabayı gösterdiğini savunuyor.
AstraZeneca ile AB arasında 400 milyon doz aşı için sözleşme geçen yaz imzalanmıştı. Aşının geliştirme sürecini hızlandırmak amacıyla AB'nin 336 milyon avro ön finansman sağladığı açıklanmıştı.
Çinli Sinopharm'ın aşısını onaylayan ilk AB ülkesi Macaristan
Bu arada Macaristan, Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısını onaylayan ilk AB ülkesi oldu. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Cecilia Muller, onayın yetkili kurum tarafından bugün verildiğini duyurdu.
Macaristan aynı zamanda Rusya'nın Sputnik V aşısını tescil eden ilk AB ülkesi de olmuştu.
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