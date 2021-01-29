AB, AstraZeneca ile aşı sözleşmesini paylaştı, ücreti gizli tuttu

AB ile AstraZeneca firması arasındaki koronavirüs aşısı tedariki tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. AB, aşı tedariki konusunda verdiği sözleri tutmadığını kanıtlama umuduyla, AstraZeneca ile imzaladığı sözleşmenin metnini paylaştı. Paylaşılan metinde aşıya ne kadar ödendiğine dair kısımlar ise gizli tutuldu.

AB ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının AB ülkelerine tedarikinde ciddi miktarda kesinti yapacağını açıklayan ilaç firmaları arasındaki gerilim sürerken Brüksel, AstraZeneca ile imzaladığı anlaşmayı yayımladı.

AstraZeneca's vaccine-dose contract with the EU - just published per mutual agreement. Redactions on pricing. A snapshot: pic.twitter.com/QbdiFOQ19T — jenny strasburg (@jennystrasburg) January 29, 2021

​Avrupa Komisyonu, firmayla istişareler sonrası anlaşma metnini paylaşsa da aşının fiyatına dair kısımlar yayınlanan bölümden çıkarıldı. AB Sözcüsü Eric Mamer, sözleşme metninin paylaşılmasının, firmanın gereklilikleri yerine getirmesini ve aşı tedariki gecikmelerinin önüne geçmesini umduklarını söyledi.

​AB ile AstraZeneca arasında patlak veren tedarik ihtilafı henüz çözülemedi. AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının bu hafta beklenen AB onayı sonrasında AB ülkelerine dağıtımının başlaması bekleniyordu.

Ancak AstraZeneca'nın hafta başında AB'ye yılın ilk çeyreği için tedariki yüzde 60 eksik yapacağı açıklandı. AB tarafı ise kesintinin daha fazla olacağını belirtiyor. AB'nin 100 milyon doz beklerken bunun dörtte birini alabileceği ifade ediliyor.

AB, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın eksik teslimatına tepki göstererek yükümlülüklerine uymasını istiyor. Şirket ise tedarik konusunda sözleşmede 'en üst seviyede çaba gösterilmesi' yönünde bir madde bulunduğunu ve tedarik için en üst çabayı gösterdiğini savunuyor.

AstraZeneca'nın AB içindeki fabrikalarda üretimin az olması nedeniyle birlik ülkelerine beklenenden az aşı dozu göndereceği haberleri üzerine AB yetkilileri, İngiltere'de bulunan ve üretimin fazla olduğu AstraZeneca fabrikalarından aşı gönderilmesini talep ediyor.

AstraZeneca ile AB arasında 400 milyon doz aşı için sözleşme geçen yaz imzalanmıştı. Aşının geliştirme sürecini hızlandırmak amacıyla AB'nin 336 milyon avro ön finansman sağladığı açıklanmıştı.

Çinli Sinopharm'ın aşısını onaylayan ilk AB ülkesi Macaristan

Bu arada Macaristan, Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısını onaylayan ilk AB ülkesi oldu. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Cecilia Muller, onayın yetkili kurum tarafından bugün verildiğini duyurdu.

Macaristan aynı zamanda Rusya'nın Sputnik V aşısını tescil eden ilk AB ülkesi de olmuştu.