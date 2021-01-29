Balkanlar'da #Metoo hareketi: Sırp oyuncu 68 yaşındaki yönetmen tarafından tecavüze uğradığını açıkladı

Sırp oyuncu Milena Radulovic'in, 68 yaşındaki yönetmen Miroslav Aleksic tarafından tecavüze uğradığını açıklaması ülke gündemini sarstı. Radulovic'in ardından 4 kadın daha Aleksic tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını açıklarken, Balkan ülkelerinde birbirlerine destek veren kadınlar #Metoo hareketi başlattı.

Radulovic, geçen hafta Blic gazetesine verdiği röportajda, 9 yıl önce yönetmen Miroslav Aleksic tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Radulovic, 17 yaşındayken Aleksic'in kurucusu olduğu oyunculuk eğitim stüdyosunda kendisine defalarca tecavüz ettiğini söyledi.

Aleksic, 25 yaşındaki oyuncunun açıklamalarının ardından 17 Ocak'ta gözaltına alındı. Yıllardır ülkenin en ünlü isimleriyle çalışan yönetmen, sekiz tecavüz ve on yıldan uzun süren yedi yasadışı eylemle suçlanıyor.

İfşalar gelmeye başladı

Radulovic'in açıklamalarının ardından yükselen #Metoo hareketiyle kadınlardan ifşalar ve birbirlerine destek mesajları yağmaya başladı.

En az 4 kadın daha 2008-2020 yılları arasında Aleksic'in kendilerini cinsel tacizde bulundurduklarını söyledi. Bu kadınlardan biri olan oyuncu Sara Zeljkovic, "16-17 yaşlarındayken Aleksic beni ofisine çağırdı ve elle taciz etti" dedi.

Oyuncu Danijela Stajnfeld ise, geçen yıl Heal Me adlı belgesel filminde, Sırbistan film endüstrisinde etkili bir adam tarafından tecavüze uğradığını söyledi.

Zagreb'deki Dramatik Sanat Akademisi ise, 27 cinsel taciz şikayeti alırken, Zagreb Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Veteriner Fakültesi'ndeki iki profesör açığa alındı.

Cinsiyet Eşitliği Ombudsmanı Visnja Ljubicic, 30'dan fazla taciz vakasının geldiğini belirterek, "Şikayetler hala geliyor" dedi.

Sırbistan'da binlerce kadın 'Nisi sama/Yalnız değilsin' başlığı altında sosyal medyada başlatılan kampanyaya katılarak destekte bulunuyor ve suçluların gereken cezaları almalarını talep ediyor. Öte yandan 'Yalnız değilsin' çağrısı başta Bosna olmak üzere diğer Balkan ülkelerine de sıçramış durumda.

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​Ayrıca, destek hareketinin Bosna ve Sırbistan sokaklarına yansıdığı da görüldü.

Kadın dayanışma örgütü, Sırbistan Kadın Girişimi'nden yapılan açıklamada, Radulovic'in açıklamalarıyla diğer kadınlara güvenlerini kötüye kullanan erkeğin kurbanı olarak kalmalarına izin vermemeleri için güç verdiği belirtildi.

Bakan, 'Harvey Weistein' davası olarak nitelendirdi

Sırbistan Kültür Bakanı Maja Gojkoviç, Radulovic'i cesaretinden dolayı tebrik ederken yaşananları 'Sırbistan’ın Harvey Weinstein davası' olarak nitelendirdi.

Yapılanların cezasız kalmayacağını vurgulayan Bakan Gojkoviç, ”Milena'ya, acı ve işkenceye maruz kalan diğer tüm kadınlara büyük destek veriyorum. Bu konu hakkında konuşma cesaretleri ve kararlılıkları için olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Zorana Mihajloviç de Aleksiç davasında “Şiddeti bildiren kız ve kadınlara şükranlarını” dile getirdi.

Kadın barınakları başkanı Vesna Stanojevic, 2020 yılında Sırbistan'da aile içi şiddet sonucu hayatını kaybeden 26 kadından ikisinin daha önce şiddet gördüğünü bildirdiğini belirtti ve hükümeti daha sıkı önlemler ve cezalar uygulamaya çağırdı.