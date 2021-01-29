Almanya’da sel sularında rafting keyfi kamerada

Almanya'nın Saar Nehri'nin kıyısında bulunan Saarburg kentinde üç kanocu, sağanak yağışlar sonucu oluşan sel sularında rafting yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Almanya'da görülen sağanak yağış bir çok bölgede sele neden oldu. Ülkenin Saar Nehri'nin kıyısında bulunan Saarburg kentinde Holger ve Ulf Jung kardeşler olarak bilinen üç kanocu, sağanak yağış sonucu oluşan sel sularında rafting yaptı. Sel suları nedeniyle şelaleyi andıran kanalda rafting yapan kanocuların videosu izlenme rekorları kırdı.

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