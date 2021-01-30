Schröder: Alman halkı Kuzey Akım-2’nin tamamlanmasından yana: Durdurursak bindiğimiz dalı kesmiş olacağız

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Kuzey Akım-2’nin yeni nesil enerji sağlamayı hedeflediğini ve boru hattı nedeniyle Rusya’ya yönelik ‘saldırıların’ Almanya'daki çoğu insanın görüşüyle ​​örtüşmediğini söyledi.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, ABD'nin Almanya'ya tedarik etmek istediği sıvılaştırılmış gazın çevreye zararlı olmasının yanı sıra, boru hattı gazından daha pahalı ve daha az kullanışlı olduğunu kaydetti.

Rheinische Post’a konuşan Schröder, “Hattın tamamlanmasını durdurursak, o zaman enerji politikası açısından, bindiğimiz dalı kesmiş olacağız” dedi.

Bu bağlamda, basında yer alan boru hattına yönelik eleştirilerin Almanların çoğunun görüşlerini yansıtmadığına vurgu yapan Schröder, “Konuya ilişkin yapılan ankete katılanların çoğu, boru hattının tamamlanması gerektiğini söylüyor. Basında yazılanlarla, insanların gerçekten istedikleri şeyler arasında fark var” dedi.

Schröder, doğalgaz boru hattı nedeniyle Rusya’ya yönelik ‘saldırıların’ da Alman kamuoyu tarafından onaylanmadığını sözlerine ekledi.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.