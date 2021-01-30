İngiliz Kilisesi: Kovid-19 aşısının ihracatını kontrol etme isteği, AB'nin temel değerlerinin altını oyuyor

İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby, "Hristiyanlığın sosyal öğretisinden esinlenen" Avrupa Birliğini (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ihracatını kontrol ederek bu değerlere karşı gelmekle suçladı.

AB ile İngiltere arasında Kovid-19 aşısı konusunda yaşanan ihracat kısıtlamaları tartışmalarına, İngiltere Anglikan Klisesi de dahil oldu.

İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'AB'nin kurulurken, temelinde dayanışma olan Hristiyanlığın sosyal öğretisinden esinlendiğini' belirtti.

"Kovid-19 aşısının ihracatını kontrol etme isteği, AB'nin temel değerlerinin altını oyuyor" ifadesini kullanan Welby, Brüksel'e "başkalarıyla birlikte çalışma" çağrısında bulundu.

The European Union was originally inspired by Christian social teaching - at the heart of which is solidarity.



Seeking to control the export of vaccines undercuts the EU’s basic ethics. They need to work together with others. — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) January 29, 2021​

AB, Kovid-19 aşısının ihracatını izne bağlıyor

AB, ilaç şirketleriyle Kovid-19 aşısı tedarikinde yaşanan sorunların ardından üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutmuştu.

AB'nin önalım anlaşması imzaladığı BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, CureVac ve Moderna firmalarının AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşıların diğer ülkelere izinsiz satılamayacağı bildirilmişti.

AB'nin güneyindeki ve doğusundaki komşuları, Batı Balkanlar'daki ülkeler, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) yararlanacak düşük gelirli 92 ülke ve EFTA ülkelerinin (İsviçre, Norveç, İzlanda ile Lihtenştayn) bu sınırlandırmanın dışında tutulacağı, İngiltere'nin bu 92 ülke arasında olmadığı belirtilmişti.

AB, Brexit anlaşmasının tedbir maddesini kullanarak Kuzey İrlanda'yı Kovid-19 aşısı ihracat sınırlamasına tabi tutacağını açıklamış, İngiltere ve İrlanda'dan gelen tepkiler üzerine bu kararından vazgeçmişti.