Danimarka'da koronavirüs önlemlerine karşı 'Siyah Giyen Adamlar' gösterisi düzenlendi

Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) tarafından Danimarka’nın ikinci büyük şehri Arhus’ta gösteri düzenlendi.
Organizatörlerin başkent Kopenhag’dan yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Arhus’a göstericileri otobüslerle taşıdığı gösteri, geçen haftalardakilere göre daha sakin geçti.
Manifestation impressionnante à #Aarhus au #Danemark contre les restrictions sanitaires. #coronaprotest pic.twitter.com/qIH24kTtO8— Anonyme Citoyen (secours) (@AnonymecitoyenS) January 30, 2021
Batı Jylland Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 18.30’da başlayan gösteri saat 21.00’de sona erdi.
Polis, yoğun önlemler aldığı gösteriyle alakalı yasalara aykırı harekette bulunan 4 kişi hakkında işlem yaptığını, 20 yaşında bir kadını ise polise taş atmaktan dolayı gözaltına aldığını bildirdi.
Danimarka’da Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösterilerde 3 kişi başbakanın maketini yakmakla bağlantılı oldukları suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Total MSM BLACKOUT #censorship— Zol Neveri (@ZNeveri) January 30, 2021
January 30 2021
Saturday protest in Aarhus, Denmark against health restrictions #COVID19 pic.twitter.com/losaf1cwQj
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