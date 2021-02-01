Estonya'nın ilk kadın başbakanı Kallas: Önemli olan kadın bakanların cinsiyeti değil işinin ehli olmaları

Estonya'nın ilk kadın başbakanı Kallas, politika değişikliklerinden koronavirüsle mücadeleye, eşcinsel evliliklerden kabinedeki kadın bakanlara kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı. Kallas, kendisine kadın bakanlar hakkında cinsiyetleri üzerinden sorular sorulduğunu ama bu kişilerin işin ehli oldukları için bu görevlere getirildiğini söyledi.

Baltık üyesi Estonya'nın ilk kadın başbakanı olarak geçen hafta yemin eden 43 yaşındaki Kaja Kallas, "Hükümetim, özellikle hukukun üstünlüğü gibi Avrupa değerlerine destek konusunda, oldukça Avrupa yanlısı olacak. Aynı zamanda iklim politikası gibi meselelerde gözle görülür bir değişiklikler yapacağız" dedi.

Yolsuzluk skandalı sonrası istifa eden Jüri Ratas'ın liderliğindeki Merkez Parti, Kallas'ın merkez sağdaki Reform Partisi ile koalisyon ortağı durumunda.

Merkez Parti, 2019'daki seçimde göçe ve Avrupa değerlerine karşı olan, zaman zaman Nazi politikalarını öven aşırı sağcı EKRE partisi ile koalisyon kurduğu için oldukça eleştirilmişti.

EKRE, evliliğin bir erkek ve bir kadın arasındaki birliktelik olarak net bir şekilde tanımlanıp tanımlanmaması konusunda da referandum yapılması yanlısıydı. Estonya 6 yıl önce eşcinsel çiftler için medeni birlikteliğe onay veren bir yasayı geçirmişti ama yasanın birçok maddesi henüz yürürlüğe konmuş değil.

İngiliz Guardian gazetesinin aktardığı röportajında buna da değinen Kallas, bu konuda gelişme kaydetmek istediklerini ama eşcinsel evlilik için bastırmayacaklarını söyledi. "Toplumda bu konudaki bölünmeyi aşağı seviyede tutmak için evlilik tanımını daha açık hale getirmeyeceğiz" diyen Kallas, "Ama medeni birlikteliklere tam haklar verilmesi konusunda ilerleme kaydetmeye çalışacağız ki nihayetinde aynı hedefe ulaşabilelim: Tüm insanların aynı haklarının olması hedefi" ifadesini kullandı.

Estonia’s first female prime minister vows to tackle climate crisis https://t.co/2In69kyvs1 — Guardian news (@guardiannews) February 1, 2021

© AFP 2020 / ARIS OIKONOMOU Estonya 'kasiyer kız' ifadeleri için Finlandiya'dan özür diledi hükümet ortağı oldukları dönemde skandal çıkışlara da imza atmıştı. Öyle ki ilk kadın cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, EKRE'nin müttefiklerle ilişkileri tehlikeye attığı gerekçesiyle güvenlik konseyini toplamıştı. Geçen yılın sonlarına kadar İçişleri Bakanlığı görevini yürüten EKRE lideri Mart Helme, ABD Başkanı Joe Biden'ı 'yolsuz', Finlandiya'nın 35 yaşında ve aynı zamanda dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin'i 'kasiyer kız' olarak nitelemişti.

Şu anda Estonya hem cumhurbaşkanının hem de başbakanın kadın olduğu sayılı ülkelerden biri. Kallas, finans ve dışişleri bakanlığı gibi iki kilit göreve de kadınları atadı. Bununla ilgili de değerlendirmede bulunan Kallas, "Herkes bana cinsiyetleriyle ilgili sorular soruyor. Bu görevlere atanmalarının sebebi cinsiyetleri değil gerçekten işinin ehli insanlar olmaları" diye konuştu.

Oyları ne azalan ne artan EKRE partisinin seçmenlerini kendi tarafına çekme konusunda yapılabilecek çok az şey olduğunu söyleyen Kallas, "Adeta bir din gibi. Seçmenleri politikayı baz almıyor ama partiye güveniyor. Kimse bunu tersine çeviremez" dedi. Bununla birlikte EKRE'li siyasilerin eleştirilerine harcayacak fazla zamanı olmadığını da söyleyen Kallas, "Bu monologu ayna karşısında yapsalar olmaz mı? İki yıldır ülkeyi yöneten onlardı. Başkent Tallin dışındaki bölgeler ve halk için hiçbir şey yapmadılar" eleştirisi yöneltti.

Son olarak AB üyesi Estonya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele çabalarına da değinen Kallas, "Ortak bir yaklaşım olmadığı sürece... Çok fazla aşıya ihtiyacı olmayan küçük bir ülke, üretici firmaların büyük bir ülkeyle vardığı aşı anlaşmasına dahil olamaz. Yalnızca diğer ülkelerden bizim için de aşı almalarını isteyebiliriz" ifadelerini kullandı.