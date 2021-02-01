İngiltere'de sağlık sistemine destek için bağış toplayan savaş gazisi Moore hastaneye kaldırıldı

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı savaşan ve koronavirüs salgınında İngiltere Sağlık Hizmetleri için yüklü bir bağış toplayan Tom Moore, koronavirüs nedeniyle hastanede.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi için 25'er metrelik 100 turu yürüteciyle atarak 33 milyon sterlin bağış toplayan ve Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edilen 100 yaşındaki savaş gazisi Tom Moore, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kızı Hannah Ingram- Moore, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada babasının hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ingram- Moore, babasının birkaç haftadır zatürre tedavisi gördüğünü, geçen hafta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran, solunum desteği için yeniden hastaneye yatırıldığını ama yoğum bakım ünitesinde olmadığını aktardı.

Yaklaşık 9 milyon kişinin aşı olduğu İngiltere'de Moore, zatürre tedavisi gördüğü için, yaşından dolayı öncelikli grupta yer alsa da henüz aşı olamamıştı.

Başbakan Boris Johnson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tüm ulusa ilham verdin, hepimiz iyileşmeni diliyoruz" mesajı yolladı.

My thoughts are very much with @CaptainTomMoore and his family. You’ve inspired the whole nation, and I know we are all wishing you a full recovery. https://t.co/Gm0S07umgd — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2021

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