Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos: Yazın Türkiye'yle üç kez silahlı çatışmanın eşiğine geldik

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 2020 yazında Türkiye ile Yunanistan'ın üç kez silahlı çatışmanın eşiğine geldiğini söyledi. Panagiotopoulos, ABD'yle savunma işbirliği anlaşmasında değişiklikler yapacaklarını anlattı.

Proto Tema gazetesine demeç veren Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, "Yazın aylarca sürekli olarak teyakkuz halinde bulunduk. Ordumuzda üç kez genel seferberlik ilan edildi. Seferberliğin merkezinde donanma filomuz vardı, zira filomuz Doğu Akdeniz'de bulunuyordu ve birçok durumda Türk filosuna yaklaştı. Ancak üslerdeki savaş uçaklarından sınırdaki birliklere kadar tüm silahlı kuvvetlerimiz, her türlü gelişmeye hazırdı" diye konuştu.

Bu seferberliğin Türkiye'ye caydırıcılık mesajı gönderebileceğinden 'tuhaf biçimde emin' olduklarını anlatan Savunma Bakanı, "Yani rakiplerimiz, işi silahlı çatışma noktasına vardırmayacaklardı, zira büyük bedel ödeyeceklerini biliyorlardı. Gerilimli anların yanı sıra tansiyonun düştüğü anlar da oldu ancak ordumuz her zaman teyakkuzdaydı" ifadelerini kullandı.

'Savunma işbirliği anlaşmasının süresini uzatmayı konuşuyoruz'

Yunanistan ile ABD'nin savunma işbirliği anlaşmasında değişiklikler yapacağını belirten Panagiotopoulos, anlaşmanın süresinin uzatılmasının da istişare edildiğini söyledi.

Panagiotopoulos, "Savunma işbirliği anlaşmasında yapılacak düzeltmeler hazırlanıyor. ABD tarafı bazı öneriler sundu, biz de bir öneri paketi, yani üçüncü ülkere askeri yardım sunmaya yönelik büyük araçlara veya ABD ordusunun kullanmadığı silah sistemlerine erişim gibi ABD'den isteyeceğimiz şeyler üzerinde çalışıyoruz. Görüşme masasında anlaşmanın süresinin uzatılması da gündeme geldi ve bu, Washington'un altyapıya daha büyük yatırımlar yapabileceği anlamına geliyor. Bu tür gelişmeler, bizim de lehimize" dedi.

Savunma Bakanı, ABD ordusunun çeşitli birlikleri, özel kuvvetleri, helikopter pilotları ve benzeri unsurlarla daha yoğun eğitim ve tatbikatlar düzenlemek istediklerini kaydetti.

'Biden'la birlikte daha iyimserim'

Bu arada Panagiotopoulos, Başkan Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte ABD'lilerle anlaşma sağlama konusunda iyimser olmak için daha fazla fırsat bulunduğunu söyledi.

Panagiotopoulos, "Bunun sebebi, önceki yönetimle iyi çalışmalar yapamamam değil, Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel ilişkilerin genel durumu etkilemesiydi. Halbuki, dışişleri bakanlığından ABD ve Yunanistan'ın tutumlarına ilişkin çok olumlu açıklamalar yapılmıştı. Ayrıca yeni başkan, Yunan-Türk ihtilaflarını iyi biliyor ve Atina'yı destekliyor. Başbakan Miçotakis'le de arkadaşlar ve bence bu önemli" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, 2020’ye göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkenin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunuyor. Miçotakis aynı zamanda Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirmişti.