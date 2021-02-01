2020’de Almanya’da bira satışları pandemi kısıtlamalarının etkisiyle düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin açıklamasına göre geçen yıl Alman bira üreticileri ve dağıtımcıları alkolsüz bira ve AB dışı ithal bira hariç 8.7 milyar litre bira satışı gerçekleştirdi. Almanya içi satışlarda yüzde 5.5 düşüş gözlenirken diğer AB ülkelerine ithalat yüzde 13.1 azaldı.

Son yıllarda sağlık endişeleri ve başka faktörlerden ötürü ülkedeki bira tüketimi düşüş eğilimindeydi. Ancak geçen yıl bu düşüşün önceki yıllara kıyasla çok daha keskin olduğu, bunun sebebinin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kaynaklı kısıtlamalar olduğu saptandı. Öyle ki bir önceki nisan ayına göre satışlarda yüzde 17.3, kasım ayları karşılaştırıldığında da yüzde 14.1'lik azalma var.

Almanya’da Ekim 2020'den bu yana bar ve restoranlar kapalı. Geçen yıl büyük festival ve etkinlikler de iptal edilmişti.