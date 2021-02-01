Fransa'da pencereden içinde kesik insan kafası bulunan kutu fırlatıldı, bir zanlı gözaltına alındı

Geçen yılı bir tarih öğretmeninin kafasının da kesildiği cihatçı saldırılarla geçiren Fransa'da bir evin penceresinden içinde kesik insan kafası bulunan kutu fırlatıldı. Toulon'daki olayla ilgili polis operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın güneyindeki, Akdeniz kıyısındaki liman kenti Toulon'dan, bir evin penceresinden içinde kesik insan kafası bulunan kutu atıldığı haberi geldi.

Kutuda kesik kafa ihbarı üzerine olay yerine giden polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

🇫🇷 [BREAKING] Police operation in progress in #Toulon: a person was arrested by the #RAID after a report of a decapitated person made to the police. A head was reportedly found in a box. pic.twitter.com/IuPKooZYqt — Based - France (@based_france_) February 1, 2021

Polisin kısmen kordona aldığı şehir merkezinden gelen ilk görüntülerde üniformalı polis, makineli tüfekli SWAT timleri ve askerlerin bir apartmanın alt kattaki dairesinin pencerelerine baktığı, bölgeyi güvenliğe almak için binalara girip çıktığı gözlendi.

Ardından Fransız polisi, operasyonun tamamlandığını ve elit taktik birimi RAID tarafından bir kişinin gözaltına alındığını duyuran tweet attı.

Opération terminée

Individu interpellé par le #Raid https://t.co/w4e8207eun — Police Nationale 83 (@PoliceNat83) February 1, 2021

​