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    İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı 724 ile son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

    © AP Photo / Emilio Morenatti
    Avrupa
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    İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 724 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 bin 64 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

    Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 8 ayın en yüksek günlük can kaybının görüldüğü İspanya'da, Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 805'e çıktı.

    Koronavirüsün Güney Afrika varyantına karşı parkta çubukla numune alınarak test yapılıyor. (Surrey, İngiltere, Britanya)
    © REUTERS / HANNAH MCKAY
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    Ülkede toplam vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 64 artışla 2 milyon 822 bin 805'e ulaştı. Diğer yandan Kovid-19'da bulaşma oranında son 6 gündür gözlenen düşüş devam etti.

    Ülkede ortalama her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı iki hafta içinde 890'lardan 846'ya geriledi.

    Hükümet, Bakanlar Kurulunda bugün aldığı kararla, Kovid-19'un mutasyona uğrayan ve çok hızlı yayılan türüne karşı Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuşlara iki hafta kısıtlama getirileceğini açıkladı.

    Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulanan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler son iki haftadır genişletilmişti.

    Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

    Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatırken, bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama getiriyor.

    Portekiz'de durum

    Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 260 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 bin 540 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

    Salgında can kaybının 13 bin 17'ye çıktığı ülkede, vaka sayısı da 731 bin 861'e ulaştı.

    Artan vaka ve ölü sayılarından dolayı ülkede devam eden OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

    Portekiz hükümeti ayrıca, ticari ve istisnai durumlar dışında 10 Şubat'a kadar sınırlarını kapatmıştı.

    Etiketler:
    Portekiz, Koronavirüs, İspanya
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