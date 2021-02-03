AB'den 'Navalnıy derhal serbest bırakılsın' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesi yönündeki yargı kararı hakkında açıklamada bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Borrell, "Aleksey Navalnıy kararı, Rusya'nın hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler alanındaki uluslararası yükümlülükleriyle çelişiyor. Bu karar, bu davayı asılsız bulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına zıt. Onun derhal serbest bırakılmasına çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021

Daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Navalnıy davasında siyasi unsur tespit edememişti.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Navalnıy'ı serbest bırakma çağrısında bulundu.

Michel, yaptığı paylaşmda "AB’nin Aleksey Navalnıy’ı derhal serbest bırakma çağrısını yineliyorum. Bu kararı kabul etmiyoruz, adalet politize edilmemeli" dedi.

I reiterate the call of the #EU to release Alexey #Navalny immediately.



We do not accept his sentence - justice must not be politicised.



Protesters have the right to demonstrate peacefully and voice their political views. — Charles Michel (@eucopresident) February 2, 2021

Von der Leyen, "Aleksey Navalnıy kararını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Rusya'yı uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve onu derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyorum" paylaşımında bulundu.

I condemn the sentencing of Alexei @Navalny in the strongest possible terms.



I call on Russia to comply with its international commitments and release him immediately and unconditionally. https://t.co/WNsQ2SslFM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2021

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