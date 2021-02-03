Merkel’den Lancet’in Sputnik V yazısıyla ilgili yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz

Almanya Başbakanı Merkel, The Lancet dergisinin yayınladığı Sputnik V koronavirüs aşısıyla ilgili verilerin iyi olduğunu, Avrupa Birliği’nde her türlü aşıyı memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

DSÖ de memnuniyetle karşıladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ARD televizyonuna açıklamasında, “Avrupa İlaç Ajansı’na tescil için başvuracak olan herkesi tüm içtenlikle memnuniyetle karşılayacağımızı her zaman söyledik. Bunu, Rusya Devlet Başkanı ile de konuştum. Bugün Rus aşısıyla ilgili iyi veriler gördük. Avrupa Birliği’nde her türlü aşı memnuniyetle karşılanıyor, ama sadece Avrupa İlaç Ajansı’na gereken verileri sunanlar erişim alacak” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının klinik araştırmalarının üçüncü aşama sonuçlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dr. Kluge, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenli ve etkili aşılar, Kovid-19’a karşı mücadelede en önemli araç. Rus Sputnik V aşısının üçüncü araştırma aşama verilerinin ara analiz sonuçlarını memnuniyetle karşılıyorum” diye yazdı.

DSÖ yetkilisi, veri paylaşımının, DSÖ’nün acil kullanım için önerdiği aşı listesinin oluşumunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.