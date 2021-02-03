Alman basını: ABD, Kuzey Akım-2 yaptırımlarının kaldırılması konusunda diyalog başlatmaya hazır

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın Washington yönetiminden bir kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberine göre ABD, ilk kez Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik yaptırımların kaldırılması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı.
Gazetenin haberinde, "Çıkmaza giren Kuzey Akım-2 ihtilafında hareketlenme meydana geldi. ABD, Rusya'dan Almanya'ya uzanan tartışmalı Baltık boru hattına yönelik yaptırımlarının sona erdirilmesi konusunda ilk kez görüşmeye istekli olduğunun sinyalini veriyor. Fakat Amerikalılar, Alman tarafının da öneri sunmasını bekliyor" ifadelerine yer verildi.
Amerikalıların diğer bir talebinin ise, Kiev'e ‘enerji pazarında önemli bir oyuncu olarak kalmasına ve aynı zamanda Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmasına imkan tanımak üzere Almanya’nın Ukrayna'ya hidrojen taşımacılığı için gaz altyapısını genişletmesine yardım etmesi olduğu belirtildi.
ABD’nin bu önerisini Joe Biden yönetiminin doğalgaz boru hattıyla ilgili anlaşmazlığı çözme arzusunun açık bir belirtisi olarak tanımlayan gazete, bunula birlikte Alman hükümetinin bu konuda henüz herhangi bir öneri getirmediğini bildiriyor.
Kuzey Akım 2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.
Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.
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