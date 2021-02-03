Macron: Aşı olmak isteyen herkese yaz sonuna kadar aşı temin edilecek

Fransa'da TF1 televizyonuna konuşan cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüsün hızla mutasyon geçirdiğini ve ilaç şirketlerinin bu kış ve seneye gerekecek ilaçlar için çalışmaya başlamaları gerektiğini kaydetti.

Fransa'nın koronavirüs aşısı çalışmalarına mart başında başlayacağını kaydeden Macron, ülkede koronavirüs aşısı olmak isteyen bütün vatandaşlara yaz sonuna kadar aşı sağlanacağını açıkladı.

Macron ayrıca, aşıların Afrika ve Latin Amerika gibi az gelişmiş ülkelere de gönderilmesi gerektiğini savundu:

© REUTERS / Stephane Mahe Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti

'Avrupa'daki tesisleri dönüştürüyoruz'

Günümüzdeki en büyük kısıtlamanın fikri mülkiyet değil, üretim kapasitesi olduğunu da vurgulayan Macron, "Şimdi Avrupa'daki tesisleri aşı üretim tesislerine dönüştürüyoruz. Sanofi, önümüzdeki aylarda Almanya'daki bir tesisi (COVID-19 aşıları) üretmek için dönüştürecek" ifadelerini kulandı.

Koronavirüse karşı üretilen ilk aşı olan Sputnik V ile ilgili de açıklamalarda bulunan Macron, aşıyı incelemek üzere birkaç hafta önce Rusya'ya bir heyet gönderildiğini söyledi.

'Sputnik V aşısını inceleyen heyet olumlu sonuçlar elde etti'

Macron ayrıca, heyetin olumlu sonuçlar elde ettiğini açıkladı ve "Ancak bir aşıyı onaylamak için önce talepte bulunulmalıdır. Bir talepte bulunulduğu anda, Avrupa ve ulusal makamlar bunu bağımsız olarak inceleyecek ve sonuçlara bağlı olarak onaylayacak veya reddedecektir. Bu siyasi bir karar değil, bilimsel bir karardır" dedi.