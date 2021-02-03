Ukrayna’da muhalefet, Zelenskiy’nin görevden alınması prosedürünü başlatıyor

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’daki ‘Muhalefet Platformu-Yaşam İçin’ partisinin Eş Başkanı Vadim Rabinoviç’in açıklamasına göre, üç Ukrayna televizyonuna yönelik yaptırım kararının ardından Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görevden alınmasına yönelik prosedür başlatılıyor.

‘Muhalefet Platformu-Yaşam İçin’ partisinin Eş Başkanı Vadim Rabinoviç, Rada’da yaptığı konuşmada, “En kısa zamanda parti olağanüstü kongresi düzenleyecek ve atacağımız adımları konuşacağız. Seçmenlerle, ülkeyle alay eden Devlet Başkanı Zelenskiy’nin görevden alınması sürecini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rabinoviç, bağımsız Ukrayna tarihinde önde gelen üç kanalın ilk kez birdenbire kapatıldığını, demokratik bağımsızlığın tehlike altında olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, dün Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin bir dizi Ukrayna televizyon kanalına yaptırım uygulanmasına yönelik kararını yürürlüğe koymuştu.

Yaptırım kapsamındaki kanallar arasında 112 Ukrayna ve ona bağlı bölgesel kanallar olan Arianda TV, TV Vıybot, Novıy Format, Partner TV ve Lider TV’nin yanı sıra Novosti 24 çasa (NewsOne’a bağlı) kanalı yer alıyor.

Zelenskiy’nin yaptırım talimatının ardından 112 Ukrayna, NewsOne ve ZIK televizyonları yayını durdurdu.

Kanallar ise talimatı ‘sakıncalı olarak görülen basın kuruluşlarına karşı bir misilleme’ şeklinde değerlendirdi.

‘Muhalefet Platformu-Yaşam İçin’ partisi ise kararı iktidarı gasp etme ve muhalifleri bastırma girişimi olarak nitelendirdi. Partinin Siyasi Konseyi’nin Başkanı Viktor Medvedçuk, kararın yasadışı olduğunu belirtti.