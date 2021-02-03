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    Güney Kıbrıs'taki altın pasaport skandalıyla ilgili soruşturma komisyonuna ifade veren Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis

    Anastasiadis, altın pasaport skandalıyla ilgili 3 saat ifade verdi: En üst düzey yolsuzluğu ifşa eden belgesel sorulmadı

    © REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOU
    Avrupa
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    AB üyesi Güney Kıbrıs'ta 'altın pasaport' diye tabir edilen 'yatırım karşılığı vatandaşlık' uygulamasının en üst düzeyden yolsuzluğun ortaya çıkması üzerine kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis skandalla ilgili soruşturmada ifade verdi. 

    Soruşturma komisyonuna ifade veren ilk isim olan Anastasiadis, en az 2.5 milyon dolarlık yatırım yapan bir yabancının Güney Kıbrıs, dolayısıyla AB pasaportuna sahip olmasını sağlayan uygulamanın pek çok kusurunun olduğunu ve yeniden yürürlüğe sokulmayacağını  söyledi. 

    Kıbrıslı Rum lider, yabancı yatırım için başka teşvikler sunulacağını, ama vatandaşlığın bunların içinde yer almayacağını belirtti.

    Vatandaşlık için başvuranların bürokratik incelemesinin İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını, kabinenin sadece onay mercii olduğunu dile getiren Anastasiadis, "Boşluklar ve zafiyetler sayesinde bazı başvuranlar ve diğerleri tarafından kötüye kullanıldı" savunmasını yaptı.

    Rum Yönetimi liderine 3 saatlik ifadesi sırasında eski parlamento başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin rüşvet karşılığı altın pasaport kolaylığı sağlamayı teklif ederken görüntülendiği Al Jazeera belgeseli hakkında soru sorulmadı.

    Rum Yönetimi'nin iki numarası konumundaki Parlamento Başkanı Başkanı Demetris Şilluris, Al Jazeera belgeseli sayesinde yolsuzluk şebekesine dahil olduğunun ortaya çıkması üzerine ekimde istifa etmişti.

    Kolaylıkla altın pasaport çıkarılmasını sağlayan bir hukuk bürosuna kendi kızlarının ortak olduğu hatırlatmasıyla karşılaşan Rum lider, programın uygunsuz şekilde kullanılıp istismar edilmesinden aile üyelerinin istifade etmesinin çıkar çatışması yarattığı suçlamasını reddetti. 

    Anastasiadis, "Duyduğum çok sayıda mitten biri" diyerek suçlamaları geri püskürtmeye çalıştı.

    Kendisinin hiçbir rolü yokmuş gibi altın pasaport uygulamasının akıl dışı şekilde teşvik edildiğini, bunun Kıbrıs'ın pasaportlarının satılık olduğu izlenimi yarattığını söyleyen Rum lider, "Teşvik adına stantlar kuruldu, bagaj arabaları üzerine reklamlar yapıştırıldı" diye yakındı.

    İfade sırasında Anastasiadis'e Suudi şeyhlerinin özel uçaklarıyla Seyşeller’e yaptığı bedava seyahatler de soruldu. Kara para aklama iddialarıyla bağlantılı bu seyahatlerin parlamentonun denetleme komisyonu tarafından araştırılmasına karar verildi.

    Anastasiadis, ifade vermeye gitmesinin öncesinde, geçen hafta yolsuzlukla mücadele paketi açıklamıştı.

    2013-2019 arasında 5 binden fazla yabancıya altın pasaport verilmesi karşılığı 9 milyar euro gelir elde edildi.

    AB vatandaşlığı dağıtılan yabancılar arasında Rusya, Çin ve Uzak Doğu’dan yasaklı isimler de yer aldı.

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