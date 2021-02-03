Slovakya'da işverenlerden hükümete 'Sputnik V'yi tescil edin' çağrısı

Sputnik'e demeç veren Slovakya İşveren Dernekleri Birliği Başkan Yardımcısı Rastislav Mahunka, birlik üyelerinin ülkedeki aşılama sürecini büyük bir endişeyle izlediklerini söyledi.

Son dönemde Slovakya'daki aşılama sürecinin aşı kıtlığı nedeniyle önemli derecede yavaşladığının altını çizen Mahunka, hükümetten Sputnik V'yi derhal tescil etmesini ve aşılama için tavsiye etmesini istediklerini belirtti.

Mahunka, klinik testlerde Sputnik V'nin yüzde 91.6 etkinlik gösterdiğinin doğrulandığını ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşının tescil sürecini gözden geçirmeyi planladığını kaydederek "Ancak mevcut durumda bu prosedürü beklemek için zamanımız yok. Risk grubundakiler aşıyı ne kadar erken olursa, karantina önlemlerini o kadar erken yumuşatma imkanımız olur" diye konuştu.