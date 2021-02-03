Koronavirüsün üzerine siyasi krize yakalanan İtalya'da hükümeti kurma görevi euro'yu kurtaran 'Süper Mario' ya verildi

Pandeminin en ağır vurduğu ülkelerden İtalya, hükümet krizinden çıkaracak kurtarıcı diye 'Süper Mario'ya sarıldı. AB'deki mali kriz sırasında euro'yu kurtardığı gerekçesiyle 'Süper Mario' lakabıyla anılan eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, İtalya'da hükümeti kurma görevlendirildi.

AB'nin koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik krizle baş edilmesi için aktardığı 209 milyar euro'luk fonun yönetilmesiyle ilgili anlaşmazlık yüzünden koalisyon hükümetinin dağıldığı İtalya, kurtarıcı diye 'Süper Mario'ya sarıldı.

26 Ocak'ta istifa eden Başbakan Giuseppe Conte'nin yeniden hükümet kuracak çoğunluğu parlamentoda sağlayamayınca, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tercihini teknokrat hükümetten yana kullandı ve kriz dönemlerini çok iyi yönetmesiyle tanınan bir isme yöneldi.

AB'deki mali kriz sırasında euro'yu kurtardığı gerekçesiyle 'Süper Mario' lakabıyla anılan eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi (73), hükümeti kurma görevlendirildi.

Draghi, Cumhurbaşkanı Mattarella ile 1 saati aşkın görüşmesinin ardından, "Siyasi partilerle ve parlamentoyla görüşmelerde birlik kararı çıkacağına güveniyorum" dedi.

Eski ECB Başkanı, koronavirüs pandemisi ve beraberinde gelen ekonomik-toplumsal sıkıntılar nedeniyle İtalya'nın zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Acil durumlar için uygun yanıtların verilmesi gerektiğini söyleyen 'Süper Mario', "Bu umutla ve bu kararlılıkla, Cumhurbaşkanı'nın çağrısına olumlu yanıt veriyorum" dedi.

Önceliklerini 'pandemiyi yenmek, aşılama kampanyasını tamamlamak, vatandaşların günlük sorunlarına çözüm sunmak ve ülkeyi yeniden canlandırmak' diye sıralayan Draghi, AB'nin kurtarma fonları ve diğer kaynaklara işaret ederek "Genç kuşakların geleceğine ve toplumsal bütünlüğün güçlendirilmesine ayrı önem vererek, ülkemiz için çok şey yapma fırsatına sahibiz" dedi.

Hükümet kurma görevini üstlenmesinin ardından, ilkin Meclis Başkanı Roberto Fico ve Senato Başkanı Elisabetta Casellati ile görüşen Draghi'nin, en kısa zamanda parlamentodaki siyasi partilerin temsilcileri ve bağımsız parlamenterlerle bir araya gelmesi ve kuracağı hükümet için destek istemesi bekleniyor.

Ancak parlamentoda en çok sandalyesi bulunan sistem karşıtı-popülist 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Vito Crimi, dün, Draghi’nin kuracağı teknokrat kabineye destek vermeyeceklerini açıkladı.

Bununla birlikte M5S'nin kendi içinde bu durumu bugün bir kez daha değerlendireceğini duyuran İtalyan basını, AB şüphecisi partinin Draghi'ye destek konusunda bölünmeye kadar gidebilecek ciddi fikir ayrılıkları yaşadığını aktardı.

İtalya'nın yine ekonomik krizde olduğu 1990'larda Merkez Bankası ve hazineyi yöneten Draghi, euro projesinin temel kurallarını belirleyen Maastricht Anlaşması'nın hazırlanmasında rol aldığı gibi 2011-2019 arasında Avrupa Merkez Bankası Başkanlığını üstlendi ve Euro Bölgesi'nin mali krizi sırasında 'euro'yu kurtaran kişi' muamelesi gördü.

2012'de İngilizce yaptığı bir konuşmada 'euro'yu ne pahasına olursa olsun kurtarmaktan' (whatever it takes) bahseden Draghi, o zamandan beri bu deyimle birlikte anıldı ve popüler kültür ve duvar yazılarında kendine yer edindi.

Avrupa siyaset ve ekonomi sistemi içinde mücadeleci tutumuyla çözüm elde etmesi üzerinden Super Mario Bros. isimli video oyununa atıfla 'Süper Mario' lakabına da layık görüldü.

Dolayısıyla hükümeti kurmakla görevlendirilmesi İtalyan basınında "Süper Mario İtalya'yı da kurtarmaya çalışacak" diye karşılandı.