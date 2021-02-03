Almanya’dan Portekiz’e destek

Portekiz’de sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 70'inin virüse yakalanması ve yoğun bakım servislerindeki yatakların dolmasının ardından Portekiz'e tıbbi destek yollayacağını açıklayan Almanya'nın yardımı Portekiz'e ulaştı.

Almanya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gönderdiği yardım uçağında 8 doktor, 18 hemşire, 50 solunum cihazı ve 150 yatak bulunuyor. Uçağın, Portekiz'in başkenti Lizbon'a iniş yaptığı belirtildi.

Uçağı karşılayanlar arasında bulunan Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido, Alman ekibinin Lizbon’daki özel bir hastanede, donanımlı ancak yetersiz personel sayısı nedeniyle faaliyet göstermeyen yeni bir yoğun bakım ünitesini yöneteceğini aktardı. Temido, “Almanya’nın sunduğu yardım, bizim gibi zorluklarla yüzleşen bir sağlık sistemi için çok yararlı olacak” ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Lizbon Büyükelçisi Martin Ney uçağın indiği askeri üste gazetecilere verdiği demeçte, “Bu, Avrupa dayanışmasının canlı bir işareti ve umudun sembolüdür” dedi.

Avusturya'dan da yardım teklifi geldi

Avusturya’nın Lizbon Büyükelçisi Robert Zischg ise yaptığı açıklamada, Avusturya’nın Portekiz'deki çeşitli hastanelerde yoğun bakımdaki 10 ila 15 Kovid-19 hastasını almayı teklif ettiğini belirtti.

Zischg, iki ülkenin sağlık ve savunma bakanlıklarının düzenli temas halinde olduğunu ve teklif ile ilgili son kararı Portekiz’in vereceğini aktardı.

Portekiz'de toplam vaka sayısı 740 bin 944'e, toplam can kaybı ise 13 bin 257'e ulaştı.