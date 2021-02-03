Fransa'da bir şahıs, çalıntı aracı yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa'nın Paris idari bölgesi içerisinde yer alan Nanterre mahallesinde kimliği belirsiz bir şahıs, çalıntı olduğu tespit edilen aracı yayaların üzerine sürdü. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, bir diğerinin yaralandığı bildirildi.

Sputnik'e konuşan bir kaynak, İle-de-France'e Paris metropol bölgesinde çalıntı bir minibüsün yayların üzerine sürülmesi sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak, evsiz olduğunu belirttiği failin, aracı Nanterre belediye binasından çaldığını ve yayalara kasıtlı olarak çarptığını belirtti.

Öte yandan failin, olay sonrasında aracı terk ederek kaçmaya çalıştığını ifade eden kaynak, başlayan kovalamaca neticesinde köşeye sıkışan failin, tren raylarına atlayarak intihara kalkıştığını ancak kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını kaydetti.

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