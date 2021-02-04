AB'den Navalnıy için 'derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılsın' çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'ya blog yazarı Aleksey Navalnıy ve destekçilerini 'derhal ve koşulsuz olarak' serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birlik adına yaptığı yazılı açıklamada "AB, Navalnıy ve barışçıl toplanma ile ifade özgürlüğü hakkını kullandıkları için gözaltına alınan vatandaş ve gazetecileri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyor" dedi.

Açıklamada, "AB, Rus makamlarının Navalnıy’ın cezasıyla ilgili kararını kınıyor ve kabul edilemez olduğunu düşünüyor, çünkü politik sebeplere sahip ve Rusya'nın insan hakları alanındaki yükümlülükleriyle çelişiyor" ifadelerine yer verildi.

Declaration of @JosepBorrellF on behalf of the EU on the sentencing of Alexei #Navalny



The EU condemns the decision to sentence Navalny & considers it unacceptable, politically motivated & running counter to Russia’s international human rights obligationshttps://t.co/kk1kK8uIsE — EU Council Press (@EUCouncilPress) February 3, 2021

Açıklamada ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2017'de, Navalnıy'a verilen cezanın 'keyfi ve temelsiz' olduğuna karar verdiği öne sürüldü.

Aslında, Navalnıy'a sadece siyasi faaliyetinden dolayı baskı uygulandığı yönündeki iddialar, AİHM tarafından reddedilmişti.

Mahkeme, Navalnıy hakkındaki 'Yves Rocher davasının' siyasi olmadığına karar vermişti.