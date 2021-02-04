'AB, START-3'ün uzatılmasını memnuniyetle karşılıyor'

Moskova ve Washington'un Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START-3) uzatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen AB Yüksek Temsilcisi Borrell, bu adımın uluslararası ve Avrupa güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ve ABD'nin Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START-3) uzatma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada "AB, Rusya ve ABD arasında START-3’ün 5 yıl daha uzatılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. AB, START-3’ün uluslararası ve Avrupa güvenliği için kilit önemi dikkate alındığında bu anlaşmaya özel önem veriyor" ifadelerine yer verdi.

AB'nin silah kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasını önleme süreçlerini sürdürme ve daha da ilerletme ihtiyacını vurgulayan Borrell, "Dünyanın en büyük nükleer güç olan Rusya ve ABD’yi nükleer cephaneliklerini azaltmaya devam etmeye çağırıyoruz" dedi.