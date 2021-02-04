İngiltere, START-3 anlaşmasının uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

İngiltere'nin, Moskova ile Washington arasındaki Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (START-3) 5 yıl daha uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin 'istikrar, şeffaflık ve güven' oluşturmaya yönelik katkılarından dolayı START-3'e değer verdiği belirtildi.

START-3'ün 5 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin ABD'yi yeni silahların kontrolüne yönelik çabalarından dolayı desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, "Anlaşmanın kabul edildiği tarihten bu yana herhangi bir silah kontrol anlaşması kapsamına girmeyen yeni stratejik ve diğer silah sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin küresel bağlam önemli ölçüde değişti. Bu sorunu çözmek için ABD ve diğer müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.