Fransa Cumhurbaşkanı Macron şemsiye mücadelesini '3-0 kazandı'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Slovakya Başbakanı Matovic ile yağmurlu havada gerçekleşen görüşmesinde şemsiye tutma işini kimselere bırakmadı. Macron, şemsiye tutma işini devralmaya yönelik üç girişimi geri çevirdi, misafirini kendisi yağmurdan korumaya devam etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Slovakya Başbakanı Igor Matovic ile görüşme öncesi şemsiye mücadelesi ilginç anlar yaşattı.

French President Emmanuel Macron holds umbrella for Slovak leader https://t.co/POxmfvFgVa pic.twitter.com/Bb2QekImON — Reuters (@Reuters) February 3, 2021

​Cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de bir araya gelen Macron ve Matovic, ikili görüşme öncesi kameralar karşısına geçti.

Yağmurlu hava nedeniyle görevlilerden biri Macron'a siyah bir şemsiye getirdi, Macron da şemsiyeyi ıslanmaması için Matovic'in üstüne tuttu. Yanda da diğer bir görevli Macron'a şemsiye tutmaya devam etti.

Ardından ikinci bir şemsiye getiren ilk görevli Macron'un tutmaya devam ettiği ilk şemsiyeyi kendisi devralmaya yeltendi ama Macron el hareketiyle bunu reddetti.

Konuşmanın ardından hala Matovic'e şemsiye tutmaya devam eden Macron, şemsiyenin kendisinden alınmasına yönelik ikinci girişimi de bertaraf etti. Peşinden ilk görevli tekrar sahneye çıkıp yeniden şemsiyeyi kendisi tutmak istedi ama Macron bunu da geri çevirdi.

En son içeri girerken 'gardını düşürmek' zorunda kalan Macron maskesini takmak için şemsiyeyi Matovic'e devretti.