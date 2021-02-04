Fransa Cumhurbaşkanı Macron şemsiye mücadelesini '3-0 kazandı'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Slovakya Başbakanı Igor Matovic ile görüşme öncesi şemsiye mücadelesi ilginç anlar yaşattı.
French President Emmanuel Macron holds umbrella for Slovak leader https://t.co/POxmfvFgVa pic.twitter.com/Bb2QekImON— Reuters (@Reuters) February 3, 2021
Cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de bir araya gelen Macron ve Matovic, ikili görüşme öncesi kameralar karşısına geçti.
Ardından ikinci bir şemsiye getiren ilk görevli Macron'un tutmaya devam ettiği ilk şemsiyeyi kendisi devralmaya yeltendi ama Macron el hareketiyle bunu reddetti.
Konuşmanın ardından hala Matovic'e şemsiye tutmaya devam eden Macron, şemsiyenin kendisinden alınmasına yönelik ikinci girişimi de bertaraf etti. Peşinden ilk görevli tekrar sahneye çıkıp yeniden şemsiyeyi kendisi tutmak istedi ama Macron bunu da geri çevirdi.
En son içeri girerken 'gardını düşürmek' zorunda kalan Macron maskesini takmak için şemsiyeyi Matovic'e devretti.
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