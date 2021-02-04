Miçotakis: Görüşmeler mart başında yapılacak, Türkiye'nin tutarlı olması gerekiyor

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile yürütülen istikşafi görüşmelerin şubat ayının sonu veya mart ayının başında Atina'da yapılacağını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 25 Mart'taki AB zirvesi öncesinde Türkiye ile yürütülen istikşafi görüşmeler hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında 2012-2016 yılları arasında deniz yetki alanlarına dair çok sayıda görüşme gerçekleştirilse de, kesintiye uğrayan görüşmeler 5 yıl aradan sonra 25 ocakta yeniden başlamıştı.

Yeniden başlayan temasların 62. turu, İstanbul'da kararlaştırıldığı üzere Atina'da gerçekleştirilecek.

'Doğru yönde atılmış iyi bir adım'

Görüşmelerle ilgili konuşan Miçotakis de, Atina'da gerçekleştirilecek görüşmeyi "Doğru yönde atılmış iyi bir adım" ifadeleriyle yorumladı.

Miçotakis ayrıca, "Türkiye'nin davranışları açısından tutarlı olması gerekiyor, bu Mart ayında AB konseyinde yürütülecek tartışmadan kaçınmak için bir taktik olamaz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, yalnızca Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına dair görüşüleceğini söylese de, Türkiye hava sahası ve bazı Yunan adalarının durumu da dahil olmak üzere iki taraf arasındaki bütün sorunların çözülmesi gerektiğini savunuyor.

İtalya ve Mısır ile çeşitli anlaşmalar imzalayn Yunanistan ayrıca, anlaşma sağlanamaması halinde konunun uluslararası mahkemelere taşınması gerektiği görüşünde.

Miçotakis Kıbrıs ve İsrail'e gidecek

Öte yandan, Miçotakis'in 8 şubatta Güney Kıbrıs'a ve ardından İsrail'e bir ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Miçotakis ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs zirvesinde izleyecekleri taktiği belirleyecekler. Miçotakis, ardından Kudüs’e giderek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Öte yandan, Yunan, Kıbrıs Rum, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve muhtemelen Bahreyn dışişleri bakanlarının katılımı ile önümüzdeki hafta Atina’da 6’lı bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor.