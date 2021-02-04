İngiltere'de 'karışım aşı' deneyleri

İngiltere'de, koronavirüse karşı iki dozda farklı aşıların kullanıldığı aşılama yönteminin işe yarayıp yaramadığını test etmek için denemeler başlatıldı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerçekleştirilen aşı deneylerinde, iki dozda farklı aşıların kullanılmasının hastalara nasıl etki edeceği üzerine çalışmalar yürütülüyor.

It is hoped the mix and match approach could provide equal or even better protection https://t.co/2mvg172cDO — Metro (@MetroUK) February 4, 2021

​Denenen yöntemin aşılama sürecinde daha fazla esneklik sağlayacağı ve malzemelerdeki olası aksaklıklarla başa çıkmaya yardımcı olacağı düşünülüyor.

Öte yandan bazı bilim insanları, aşıların karıştırılmasının daha iyi koruma sağlayabileceğini de söylüyor.

Ancak 'Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zawahi', İngiltere'nin mevcut aşı yaklaşımında yaza kadar hiçbir değişiklik yapılmayacağını ifade etti.

Şu anda, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI), Birleşik Krallık'ın onaylı aşılama programının bir parçası olarak halihazırda Pfizer-BioNTech veya Oxford-AstraZeneca aşısı uygulanan herkesin her iki doz için de aynı aşıyı alması gerektiğini söylüyor.

Bilim insanları Ebola örneğinden yola çıkarak denenmekte olan yeni karışım fikrinin faydalı olabileceğine inanıyor. Bazı Ebola aşılamaları, korunmayı iyileştirmek için farklı aşıların karıştırılmasıyla yapılmıştı.