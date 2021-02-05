İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 10 milyon 490 bin 487'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 634 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 892 bin 459'a çıktı.

Son 24 saatte 915 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 110 bin 250'ye yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyon 490 bin 487'ye ulaştı, bunlardan 501 bin 957'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 31 bin 670 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 625'i yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki her 5 yetişkinden 1'ine Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını bildirdi.

Johnson, "Her Kovid-19 aşısı bizi salgını yenmeye yaklaştırır. Bu nedenle Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan aşı çağrılarında öne çıkın." ifadesini kullandı.

One in five adults in the UK has now received a first dose of the vaccine.



Every jab gets us closer to defeating the virus, so please come forward when you are called for the vaccine by the NHS. pic.twitter.com/1hzX4PlbIA — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 4, 2021

Sağlık Bakanı Matt Hancock basına yaptığı açıklamada, aşılamada ilk kritik eşiği aştıklarını, öncelikliler listesinde yer alan ilk 4 grubun 15 Şubat'a kadar aşılanması hedefinde yürüdüklerini ve herkesin aşı olmasını sağlamak için hızlı hareket edeceklerini belirtti.