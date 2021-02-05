Ukrayna'da üç televizyon kanalı kapatıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ partisi milletvekili Taras Kozak ve sahibi olduğu medya holdinge yönelik 5 yıllık yaptırımları öngören kararı imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen salı günü Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin bir dizi Ukrayna televizyon kanalına yaptırım uygulanmasına yönelik kararını onaylamıştı.

Yaptırım kapsamındaki kanallar arasında yer alan ZIK TV, 112 Ukrayna, NewsOne ve onlara bağlı bölgesel kanalların lisanslarının iptal edilmesinin yanı sıra, Ukrayna radyo frekanslarını kullanmaları yasaklandı. Ayrıca, Taras Kozak’ın tüm mal varlığına da tedbir konuldu.

Yaptırımlara maruz kalan televizyon kanallarından yapılan ortak açıklamada, "Başarıdan bahsetmek için en ufak bir dayanağı olmayan hükümetin, sadece Ukrayna halkına ‘benzeri görülmemiş başarılar’ hakkında yalan söyleyecek ‘uygun’ kanallar bıraktığını görüyoruz" denildi.

Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği Başkanı Sergey Tomilenko, ülke yetkililerini yasal çerçevenin dışına çıkmakla suçlayarak, "Burada hukuk dışı bir şekilde geniş izleyici kitlelerine sahip televizyon kanallarının, medyanın engellenmesi var" dedi.

Ukraynalı avukat Andrey Portnov, Zelenskiy'nin yaptırımlarla ilgili kararının Yüksek Mahkeme'de temyiz edileceğini, ancak mahkemenin nihai kararına kadar, ilgili yasakların yürürlükte kalmaya devam edeceğini ifade etti.

‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ partisi ise, mevcut ülke yönetimini uluslararası demokrasi ilkelerini ihlal etmek, ülkede diktatörlük ve tiranlık rejimi kurmakla suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rada milletvekili ve ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk arasında Ekim 2020'de yapılan ve Rus Sputnik V aşısının Ukrayna'ya olası tedarikini ele aldıkları görüşme, Ukrayna’da televizyon kanallarına yönelik yaptırımların nedeni olarak gösteriliyor.

Ukrayna Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Konseyi, Moskova’dan yapılan konuya ilişkin canlı yayını, ülke yasalarına aykırı olarak nitelendirmişti.