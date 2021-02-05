İtalya Tiktok'a 13 yaş sınırlaması getirdi

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok uygulamasına 13 yaş sınırı getirdi. 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar Tiktok tarafından silinecek.

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Salı günü yapılan yazılı açıklamada TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu. Yaş doğrulama işleminin ardından 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar Tiktok tarafından silinecek.

10 yaşındaki kızın ölümü infial yaratmıştı

Açıklamada TikTok'un, 13 yaşın altındaki kullanıcılara erişimi engellemek amacıyla sıkı önlemler uygulamayı taahhüt ettiği belirtildi. Buna göre Tiktok İtalyanca dilinde çalışan moderatörlerinin sayısını 2 katına çıkaracak ve yaş doğrulama amacıyla yapay zeka tabanlı sistemler devreye sokacak.

İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde, Ocak ayı sonunda 10 yaşında bir çocuğun boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, kızın Tiktok'ta 'kim uzun süre dayanacak' gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede infiale yol açmıştı.

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok'un küçüklerin korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatılmıştı.