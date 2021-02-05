İsviçre'de seks işçilerine 'kendi bastığı' sahte 10 bin euro'yu veren adama hapis cezası

İsviçre'de iki ayrı seks isçisine, 'kendi bastığı' banknotlarla toplamda 10 bin euro ödeyen bir adam, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Daily Mail'in haberine göre, İsviçre'de 50 yaşındaki bir adam evindeki bilgisayardan printer yoluyla bastığı banknotları iki ayrı seks işçisine ödeme yapmak için kullandı.

Olay, kadınlardan birinin aldığı parayı banka hesabına yatırmaya çalışmasıyla ortaya çıktı. ATM'nin parayı kabul etmemesi üzerine banknotlardaki 'tuhaflığı' fark eden kadın polise giderek şikayette bulundu.

Adamın 2019'un haziran ve ekim ayında, kadınlardan birine bu yöntemle 1800 euro, diğerine ise 8 bin euro'dan fazla ödeme yaptığı belirlendi.

Polisler, adamın evinde yapılan aramalarda bilgisayarına bağlı printerdan çok sayıda banknot çıktısı aldığını belirledi.

'Kör biri bile anlar' savunması

Adamın yargılandığı davada, Basel İlçe mahkeme başkanı Lucius Hagemann, paraların sahte olduğunun ilk bakışta anlaşılabildiğini söyledi.

Hageman'ın "Neden bu paraları basmaya ihtiyaç duydun" sorusuna ise adam, "Oyun parası gibi görünüyorlar. Kör biri bile bunların sahte olduğunu anlar" diye yanıt verdi ve kadınlardan birinin bu parayı çaldığını iddia etti.

Adamın avukatı ise kadınların bunu fark ettikleri halde parayı almayı kabul ettiklerini öne sürdü.

Kadınlardan biri ise ifadesinde parayı adamın evinde aldığını ve bu sırada ışık loş olduğu için banknotların sahte olduğunu anlayamadığını söyledi.

Adam, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte parayı dolaşıma sokmaktan suçlu bulunarak üç yıl şartlı hapis cezasına çarptırıldı.

Seks işçiliğinin yasal olduğu İsviçre'de, başta Zürih olmak üzere ülke genelinde birçok lisanslı genelev bulunuyor.