Alman gazeteci: Batı’nın, önyargıları bir kenara bırakıp, gerekirse Sputnik V’yi sipariş etme vakti geldi

Süddeutsche Zeitung gazetesinin bilim dairesinin kıdemli editörü Bartens’a göre, Sputnik V aşısı başta ‘şüpheli’ ve ‘güvenilmez’ olarak yaftalansa da artık aşıya yönelik testlerin sonuçları yayınlandı ve bunlar çok ümit verici görünüyor.
Sputnik V’nin etkinlik düzeyinin yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirten Bartens, bu nedenle neredeyse BioNTech ve Moderna şirketlerinin aşılarıyla benzer olduğunu kaydetti.
Bartens, “Doğu ile Batı arasındaki çekişme çözüldü, ancak gerginlik hala mevcut. Önyargıları bir kenara bırakma ve test sonuçları teyit edilirse, Batı’daki aşı yetersizliği nedeniyle, ihtiyaç halinde Sputnik V’yi sipariş etme vakti geldi” ifadelerini kullandı.
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