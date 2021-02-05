AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Sputnik V'nin yakın zamanda AB'de onaylayacağını umuyorum

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen Borrell, ortak basın toplantısında Sputnik V aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Borrell, "Sputnik V'nin AB ülkelerinde kullanılabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'nın bu aşının etkinliğini teyit edeceğini umuyorum. Bu iyi haber olacak zira aşı kıtlığıyla karşı karşıyayız" dedi.
20 Ocak'ta Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Sputnik V'nin AB'de tescil edilmesi için başvuru yapıldığını duyurmuştu.
Saygın tıp dergisi The Lancet, Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının faz-3 testlerinin sonuçlarına göre etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.
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