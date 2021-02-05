Merkel: Rusya'nın Avrupalı diplomatları sınır dışı etme kararının dayanağı yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın 3 Avrupalı diplomatı aktivist Aleksey Navalnıy'a destek gösterilerine katıldıkları için sınır dışı etmesinin bir dayanağı olmadığını savundu.

Almanya-Fransa Savunma ve Güvenlik Konseyi, bugün Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Konsey oturumunun ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Rusya'nın Navalnıy'a destek için düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı tespit edilen Alman, İsveçli ve Polonyalı 3 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edilmesini değerlendirdi.

Almanya Başbakanı, "Toplantı sırasında Rusya'da görev yapan Alman, İsveçli ve Polonyalı diplomatların Navalnıy'la ilgili gösterilere katılmaları nedeniyle sınır dışı edildiği bilgisini edindik. Bu sınır dışı kararının dayanaksız olduğunu ve Rusya'da hukukun üstünlüğü ülkelerinden uzaklaşıldığının yeni bir tezahürü olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta Rus aktivist Aleksey Navalnıy'a destek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine katılan Alman, İsveçli ve Polonyalı diplomatların 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurmuştu.

Üç ülkenin temsilcilerinin 23 Ocak'taki gösterilere katılması nedeniyle bakanlığa çağrılan diplomatlara protesto notası verildiğini kaydeden Rus Dışişleri, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve ilgili kişilerin diplomatik statülerine uygun olmadığını vurgulamıştı.