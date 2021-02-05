Merkel'de ABD'nin 'Kuzey Akım-2' tehditlerine yanıt

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya-Fransa Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin video konferans toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine ilişkin yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Merkel, yaptığı açıklamada "Kuzey Akım-2 bir yandan ekonomik bir proje, diğer yandan da siyasi sonuçları var ve bu, transatlantik ilişkilerde büyük rol oynuyor" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) bu bağlamda, başta Üçüncü Enerji Paketi olmak üzere yasal değişiklikler kabul ettiğini anımsatan Alman Şansölye, "Kendimizi 'tehlikeli sularda' bulabileceğimiz şekilde tek taraflı bağımlılık içinde bulmamak için belirli çalışma mekanizmalarımız var. Diğer yandan, Soğuk Savaş'tan bu yana Almanya ve diğer ülkeler olarak Rusya veya eski Sovyetler Birliği ile gaz sevkiyatı yaptık ve görüşmelere ve sözleşmelere sahiptik" ifadelerini kullandı.

Enerji sorununu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü söyleyen Merkel, Fransa'nın nükleer enerjiye sahip olduğunu, ülkesinin ise nükleer ve kömür enerjisinden vazgeçtiğini anımsatarak "Fransa için doğalgaz önemli rol oynamıyor. Almanya ise doğalgaza, yenilenebilir enerjiye geçiş kaynağı olarak ihtiyaç duyuyor" dedi.

"(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimine gelince elbette bu yönetimle görüşmeler yapacağız" diyen Merkel, sınır ötesi yaptırımların çözüm olarak 'en iyi yol' olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu hep söyledim. Bu nedenle muhtemelen görüş ayrılıkları göründüğü kadar büyük değil. Ama bu tartışmalı bir proje ve Avrupa içinde müzakere edilecek, bu ortada. Ama ben, dile getirdiğim şartlar kapsamında ortak çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum."