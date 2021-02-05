Swissmedic: İsviçre’de 6 kişi koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi’nin (BAG) açıklamasında, hiçbir vakanın henüz aşının güvenliğiyle ilgili soruna işaret etmediği kaydedildi.

Yan etkilerin büyük kısmı kadınlarda (yüzde 57) görüldü. 37 vakanın (yüzde 59) ciddi olmadığı ifade edilirken en çok baş ağrısı, titreme, ateş ve iğne yapılan yerde ağrı gibi zayıf tepkilerin görüldüğü aktarıldı.

Geriye kalan 26 vakanın (yüzde 41) ciddi olduğu ifade edilirken bu bölümdeki yan etkiler arasında nefes darlığı, hastaneye kaldırılmasını gerektiren anjiyonörotik ödem, alerjik tepkiyle ilgili döküntü ve ayrıca yüksek ateş ile uzuv ağrısı gibi ağır grip benzeri semptomlar sıralandı.

Aşı öncesinde bazı hastalıkları olan yaşları 85 ilâ 92 arasında 6 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

BAG’ın açıklamasında, “Bugüne kadar mevcut olan bilgilere göre, söz konusu ölümler, bu yaşta sıklıkla görülen hastalıklardan (enfeksiyonlar, kardiyovasküler hastalık veya akciğer ve solunum hastalıkları) kaynaklanıyor. Ölümlerin aynı zamanda yaşanmasına rağmen aşılardan kaynaklandığına dair somut kanıt yok” ifadesine yer verildi.

Halihazırda İsviçre’de aktif olarak Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları uygulanıyor. İsviçre, bu üreticilerden toplamda 16.5 milyon doz aşı aldı.