Sırp Cumhuriyeti, Rus Sputnik V aşısının kullanımını onayladı

Bosna Hersek Federayonu'nda yer alan Sırp Cumhuriyeti’nin Rus Sputnik V aşısının ülkede kullanımına onay verdiği bildirildi.

Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sırp Cumhuriyeti, Sputnik V aşısının kullanımını onayladı” ifadesine yer verildi.

Ministry of Health of Republika Srpska approves #SputnikV vaccine pic.twitter.com/b6zJ3WDpHI — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 5, 2021

​Gamaleya merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua ve Lübnan’da tescil edildi.

The Lancet dergisi daha önce, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının klinik denemelerinin üçüncü faz sonuçlarına göre etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.