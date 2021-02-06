İtalya, Avrupa İlaç Ajansı’ndan Rus aşısının onay sürecini hızlandırmasını istedi

İtalya, Rus Sputnik V aşısının kullanım için değerlendirilmesi sürecini hızlandırması talebi ile Avrupa İlaç Ajansı’na başvurdu.

İtalyan haber ajansı Ansa’nın haberine göre, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkenin Rus aşılarından birinin değerlendirme sürecini hızlandırmak için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurduğunu açıkladı.

Bakan Speranza, “Farklı ülkelerden gelen aşılar hakkında endişelenmemeliyiz, EMA'nın onaylaması önemli. AB'den hem Rus aşısının hem de diğer ülkelerden gelen aşıların bilimsel değerlendirmesini hızlandırması talebinde bulunduk” dedi.

İtalya’nın bazı bölgelerinin liderleri daha önce Sağlık Bakanlığı'na, aşı alımı için anlaşılan şirketlerin tedarik sıkıntısı yaşıyor olması nedeniyle Rus Sputnik V aşısını satın almayı önermişti.

Dünya çapında en güvenli ve en etkili aşılardan biri olan Rus aşısının üçüncü aşama klinik çalışmalarının ara sonuçlarını yayınlayan İngiliz Lancet tıp dergisi, aşının yüzde 91.6 oranında etkili olduğunu yazmıştı. Yazıda, Sputnik V ile aşılananların yüzde 98’inin aşı olmalarının ardından koronavirüse karşı antikor geliştirdiği belirtiliyordu.

Söz konusu bilimsel yazının olumlu karşılandığı İtalya'da ayrıca, Rus aşısı İtalyan uzman topluluğu temsilcileri tarafından da övüldü. İtalya'daki olası bir aşı kullanımı EMA tarafından onaylanmayı gerektirse de İtalya yasalarına göre aşı yalnızca acil bir durumda bağımsız ve tek taraflı olarak tanınabilir.

İtalya'nın planlanan aşılama programının gerisinde kalan aşı eksikliğinden şikayetçi olduğu biliniyor. AB'de onaylanan üçüncü aşı olan AstraZeneca’nın tedariği başladığında, İtalya’da nisan ayına kadar 14 milyon kişinin aşılanması bekleniyor.