Almanya'da Boğaziçi Üniversitesi eylemi

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar Türkiye’de olduğu gibi Almanya'da da devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektör olarak atanan Melih Bulu’ya, Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da protesto sürüyor.

OdaTv'nin haberine göre Türkiye Komünist Partisi Berlin örgütü, Almanya'da Berlin şehrinin Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg'de üzerinde Türkçe olarak "Kreuzberg Merkezi" yazan köprüye Türkçe ve Almanca olarak "Wir werden nicht nach unten schauen" (Aşağı bakmayacağız), "Wir werden uns nicht beugen" (boyun eğmeyeceğiz) sloganının yazılı olduğu pankart astılar.

Habere göre Almanya’nın büyük şehirlerinde eş zamanlı olarak Melih Bulu’ya karşı eylemler beş haftadır aralıksız devam ediyor. Berlin’de tarihi ve sembolik değeri olan Babelplatz ve Kottbusser Tor’da gerçekleşen eylemler, 6 Şubat saat 14.00’da Alexandarplatz’daki buluşma ile devam edecek.

Melih Bulu’ya protestoların devam ettiği bir diğer şehir ise Bavyera eyaletinin başkenti Münih. Boğaziçi Üniversitesi’nde yaklaşık bir aydır devam eden protestolarda artan polis şiddetine maruz kalan öğrencilere destek vermek için Boğaziçi Üniversitesi mezunları geçen günlerde Münih Türk Başkonsolosluğu önünde buluşarak taleplerini dile getirdi.