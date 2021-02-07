Avusturya Başbakanı Kurz: Kuzey Akım-2, Navalnıy’ın durumuyla ilişkilendirilmemeli

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Alman hükümetinin Kuzey Akım-2 doğal gaz borru hattı projesine ilişkin tutumunu destekleyerek, projenin Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın durumuyla ilişkilendirilmemesi çağrısı yaptı.

Kuzey Akım-2 projesinin Avrupa ülkelerinin yararına olduğuna vurgu yapan Kurz, “Yeni boru hattının yalnızca Rusya'nın çıkarlarına hizmet edeceğini düşünenler yanılıyor” dedi.

Kurz, doğalgaz boru hattının inşası ile Navalnıy’ın durumunun ilişkilendirilmemesi çağrısı yaparak, “Alman hükümetinin Kuzey Akım-2'ye bağlı kalacağına ilişkin tutumunu memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Kuzey Akım 2'nin inşasında son aşamaya gelinirken ABD'nin projede yer alan Avrupalı ülkelere yönelik yoğun baskısı ve yaptırımları nedeniyle yapım çalışmaları Aralık 2019’da askıya alınmış, bir yol sonra yeniden başlamıştı.

21 Ocak'ta Avrupa Parlamentosu, Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Kuzey Akım 2'nin yapımını durdurma çağrısında bulunan bir kararı kabul etmişti.

Kuzey Akım 2 projesi, yıllık kapasitesi toplam 55 milyar metreküp olan iki boru hattının Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından ulaşmasını öngörüyor.

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