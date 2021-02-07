Kuzey Akım-2’nin Danimarka sularında boru döşeme çalışmaları başladı

Rus gazını Baltık Denizi’nden Avrupalı tüketicilere taşıyacak Kuzey Akım-2 projesi ile ilgili yeni bir gelişmeyi bildiren proje operatörü, Fortuna boru döşeme gemisinin hattın yapımının devamı için hazırlıkları tamamlayarak Danimarka ulusal sularında boru döşeme çalışmalarına başladığını duyurdu.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin operatörü Nord Stream 2 AG şirketinden yapılan açıklamaya göre Fortuna boru döşeme gemisi, Kuzey Akım-2’nin yapımının devamı için hazırlık çalışmalarını tamamlayarak Danimarka ulusal sularında boru döşeme çalışmalarına başladı.

Açıklamada, “Kuzey Akım-2 gaz boru hattının yapımının yeniden başlaması ile ilgili hazırlığa başlayan Fortuna boru döşeme gemisi, deniz testlerini başarıyla tamamladı ve bugün Danimarka’nın ulusal sularında boru döşeme çalışmalarına başladı” ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların tüm izin belgelerine uygun olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, “Yapım ve geleceğe dönük planlarımız hakkında daha detaylı bilgiyi bilahare vereceğiz” denildi.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.