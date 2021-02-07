Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 'aşı pasaportu'na karşı protesto yürüyüşü

Yüzlerce kişi, koronavirüs kısıtlamalarını ve aşı pasaportu yeniliğini protesto etmek için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş, bir öncekinin aksine daha barışçıl bir şekilde gerçekleşti ve protestolar sırasında gözaltı yaşanmadı.

Başkent Kopenhag'da, Danimarka hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamalarına ve aşı pasaportuna tepki olarak, dün yeni bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Önceki bazı olayların aksine, bu yürüyüş barışçıl bir ortamda gerçekleşti ve polis müdahalesi veya gözaltı gerçekleşmedi.

Protesto, Danimarka'daki kısıtlamalara ve insanların aşılama durumunu gösteren yaygınlaştırılmasını doğru bulmayan bir grup tarafından düzenlendi. 'Siyah Giyen Adamlar (Men in Black)' olarak bilinen grup, ülkede böyle bir sistemin uygulanmasının doğru olmadığını, bu takip sisteminin demokrasiyle bağdaşmadığını savunuyor.

Dün gece saatlerinde, yüzlerce gösterici Parlamento binası önünden Kopenhag'ın şehir merkezine yürüdü, ellerinde meşaleler ve işaret fişekleri taşıyan grup, sloganlar atıp 'Çav Bella' ve benzeri marşlarla ilerledi.

Başbakan, Kim Jong-un'a benzetildi

Ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi çizilen Başbakan Mette Frederiksen'in bir heykelini de taşıyan göstericiler bu defa heykel yakma girişiminde bulunmadı. İki hafta önce gerçekleştirilen protestoda ise Başbakanın heykeli yakılmıştı.

23 Ocak'ta meydana gelen protestoda Başbakanın heykelinin yakılması tartışmalara neden olmuştu. Heykelin yakıldığı protestolar sırasında 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Şubat ayının başında pasaport sistemine geçileceği duyurulmuştu

Pasaportların, uluslararası seyahatlerde ve Danimarka'daki halka açık alanlara erişim sağlamak için kullanılması planlanıyor.