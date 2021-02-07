Kayıt
18:59 07 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Meghan Markle Prens Harry

    Prens Harry ile eşi Meghan'ın ABD siyasetine karıştığı tartışması: Trump karşıtı valiyle gizli görüşmeleri ortaya çıktı

    © AP Photo / Toby Melville
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104100/62/1041006275_0:24:1201:699_1200x675_80_0_0_b7700377229c4d2d2694040e882cc17f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202102071043752116-prens-harry-ile-esi-meghanin-abd-siyasetine-karistigi-tartismasi-trump-karsiti-valiyle-gizli/

    Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in küçük torunu, Veliaht Prens Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile ABD'li eşi Meghan Markle'ın üst düzey kraliyet görevlerini bırakıp (Megxit) yerleştikleri ABD'de iç siyasete karışıp karışmadıkları tartışması büyüdü. 

    Britanya kraliyet ailesi üyelerinden siyaseten tarafsız kalmaları beklenirken, ABD'de 'bağımsız' bir hayat kuran Prens Harry- Meghan Markle'ın çiftinin, Donald Trump'ın koltuğu kaybetmesiyle sonuçlanan 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi kritik bir gizli görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    İngiliz The Sun gazetesi, çiftin ABD başkanlık seçimine iki hafta kala Trump karşıtı Demokrat Parti'nin önde gelen bir ismiyle görüştüğünü ve bunun herkesten gizlendiğini duyurdu. 

    Trump'la ilgili eleştirel yorumlar yapıp 2020 başkanlık seçiminde oy kullanılması kampanyasında rol alan Meghan Markle'ın siyasete atılmak ve hatta başkanlık için yarışmak istediği spekülasyonu yapılırken, The Sun, Sussex Dük ve Düşesi'nin 19 Ekim 2020'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğine dair belgeler yayımladı. 

    Bir saat süren görüşme, tam da Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın ABD Başkan Yardımcılığı için yarışan Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'in yerine yine siyah bir kadını getirmesi için baskı altında olduğu dönemde yapıldı. 

    Tanıtım toplantısı olarak kaydedilen görüşmeye dair soruları valilik sözcüsü "Vali ile özel taraflar veya personeli arasındaki görüşmelerin içeriği hakkında yorum yapmıyoruz" diye yanıtladı. 

    Siyah bir anne ile beyaz bir babanın kızı olan Meghan Markle, valiyle görüşmeden birkaç hafta önce verdiği mülakatta, Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasındaki yarışı 'hayatımızın en önemli seçimi' diye nitelemişti.

    Sussex Düşesi "Oy verdiğimizde değerlerimiz eyleme geçiyor ve sesimiz duyuluyor. Sesiniz, sizin önemli olduğunuzu hatırlatmaya yarar. Çünkü siz önemlisiniz. Ve duyulmayı hak ediyorsunuz" vurgusunu yapmıştı.

    Eşi Harry de Britanya kraliyet ailesi üyeleri  için alışılmadık şekilde konuşarak "Kasım ayına yaklaşırken, nefret söylemini, yanlış bilgilendirmeyi ve çevrimiçi olumsuzluğu reddetmemiz hayati önem taşıyor" demişti. 

    Daha sonra Kaliforniya Valisi Newsom, Biden'ın Yardımcısı seçilen Harris'in yerine Meksika göçmeni aileden gelen Alex Padilla'yı eyaletin ilk Hispanik senatörü yaparken, Britanya'daki Buckingham Sarayı'nın danışmanlarının çifti 'çizgiyi aşmalarına ramak kaldığına' dair uyardığıyla ilgili haberler basına yansıdı. 

    Kraliçe ile çiftin bir yıl evvel vardığı 'Megxit' anlaşmasına göre Harry ile Meghan' Majestelerinin değerlerini savunmak için ellerinden gelen her şeyi yapacakları' sözünü vermişti.

    Trump ise Meghan'ın eleştirilerine "Ben de onun hayranı değilim. Harry'ye bol şans diliyorum, çünkü ihtiyacı olacak" yanıtını vermişti.

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1980 senesinden bu yana topladığı amblemlerle ilginç bir koleksiyona imza atan Şahin, ayrıca topladığı ampullerle de dikkat çekiyor.
    Amblem ve far koleksiyonu: 900'e yakın araçtan topladı
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet