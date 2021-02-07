Prens Harry ile eşi Meghan'ın ABD siyasetine karıştığı tartışması: Trump karşıtı valiyle gizli görüşmeleri ortaya çıktı

Britanya kraliyet ailesi üyelerinden siyaseten tarafsız kalmaları beklenirken, ABD'de 'bağımsız' bir hayat kuran Prens Harry- Meghan Markle'ın çiftinin, Donald Trump'ın koltuğu kaybetmesiyle sonuçlanan 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi kritik bir gizli görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İngiliz The Sun gazetesi, çiftin ABD başkanlık seçimine iki hafta kala Trump karşıtı Demokrat Parti'nin önde gelen bir ismiyle görüştüğünü ve bunun herkesten gizlendiğini duyurdu.

Trump'la ilgili eleştirel yorumlar yapıp 2020 başkanlık seçiminde oy kullanılması kampanyasında rol alan Meghan Markle'ın siyasete atılmak ve hatta başkanlık için yarışmak istediği spekülasyonu yapılırken, The Sun, Sussex Dük ve Düşesi'nin 19 Ekim 2020'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğine dair belgeler yayımladı.

EXCLUSIVE: Prince Harry and Meghan Markle held secret summit with top Democrat in run-up to US election https://t.co/s9bU7BVQ3o pic.twitter.com/e9zzZr7nkR — The US Sun (@TheSunUS) February 6, 2021

Bir saat süren görüşme, tam da Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın ABD Başkan Yardımcılığı için yarışan Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'in yerine yine siyah bir kadını getirmesi için baskı altında olduğu dönemde yapıldı.

Tanıtım toplantısı olarak kaydedilen görüşmeye dair soruları valilik sözcüsü "Vali ile özel taraflar veya personeli arasındaki görüşmelerin içeriği hakkında yorum yapmıyoruz" diye yanıtladı.

Siyah bir anne ile beyaz bir babanın kızı olan Meghan Markle, valiyle görüşmeden birkaç hafta önce verdiği mülakatta, Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasındaki yarışı 'hayatımızın en önemli seçimi' diye nitelemişti.

Sussex Düşesi "Oy verdiğimizde değerlerimiz eyleme geçiyor ve sesimiz duyuluyor. Sesiniz, sizin önemli olduğunuzu hatırlatmaya yarar. Çünkü siz önemlisiniz. Ve duyulmayı hak ediyorsunuz" vurgusunu yapmıştı.

Eşi Harry de Britanya kraliyet ailesi üyeleri için alışılmadık şekilde konuşarak "Kasım ayına yaklaşırken, nefret söylemini, yanlış bilgilendirmeyi ve çevrimiçi olumsuzluğu reddetmemiz hayati önem taşıyor" demişti.

Daha sonra Kaliforniya Valisi Newsom, Biden'ın Yardımcısı seçilen Harris'in yerine Meksika göçmeni aileden gelen Alex Padilla'yı eyaletin ilk Hispanik senatörü yaparken, Britanya'daki Buckingham Sarayı'nın danışmanlarının çifti 'çizgiyi aşmalarına ramak kaldığına' dair uyardığıyla ilgili haberler basına yansıdı.

Kraliçe ile çiftin bir yıl evvel vardığı 'Megxit' anlaşmasına göre Harry ile Meghan' Majestelerinin değerlerini savunmak için ellerinden gelen her şeyi yapacakları' sözünü vermişti.

Trump ise Meghan'ın eleştirilerine "Ben de onun hayranı değilim. Harry'ye bol şans diliyorum, çünkü ihtiyacı olacak" yanıtını vermişti.