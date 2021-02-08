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    İngiltere'de koronavirüs

    İngiltere'de koronavirüs salgını: 'Rugby ve futbol oynayan oğlum Kovid-19'dan sonra tekerlekli sandalyeye düştü'

    © REUTERS / JASON CAIRNDUFF
    Avrupa
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    İngiltere'de yapılan araştırma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan çocukların yaklaşık yüzde 15'inde semptomların 5 haftadan fazla devam ettiğini gösterdi. 12 yaşındaki çocuğunun Kovid-19'a yakalandıktan sonraki durumunu anlatan bir anne oğlunun tekerlekli sandalye kullanmaya başladığını söyledi.

    Mirror'ın haberine göre, Ulusal İstatistik Ofisi'nin yaptığı araştırmada, ülkede 16 ve altındaki yaşlardan yaklaşık 500 bin Kovid-19 vakasından 74 bininde, testlerin pozitif çıkmasından itibaren 5'inci hafta sonunda semptomların hala mevcut olduğu görüldü.

    Uzun Kovid-19 geçiren bu çocuklarda görülen semptomlar arasında baş ağrısı, yorgunluk, beyin sisi, kas ağrısı, havale ve felç yer aldı.

    Hükümeti çocukları aşılamaya çağıran uzmanlar, İngiltere, İskoçya ve Galler'de ara tatil bitip martta çocuklar okullarına döndüğünde daha etkili önlemler alınmasını da istedi.

    Çocuk doktoru ve Dünya Sağlık Örgütü eski yöneticilerinden Anthony Costello, "Endişelenecek çok şey var" ifadesini kullanarak, çocukların yarısı aşılanmadıkça Kovid-19'un hızlı yayılmaya devam edebileceği uyarısında bulundu.

    Costello, "Ülkede 19 milyon çocuk var. Yarısının bile aşısız kalmalarına ve enfekte olmalarına izin verirsek bu 9,5 milyon çocuğun Kovid-19'a yakalanacağı, bunların da yüzde 15'i yani yaklaşık 1,5 milyon çocuğun uzun süreli semptomlar yaşayarak ciddi şekilde etkilenmesi anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Bristol Üniversitesinden Prof. Dr. Gabriel Scally de açıklamasında, hükümeti, hala gelişmekte olan beyinlerini ve bedenlerini korumak için 18 yaş altındakileri aşılamaya çağırdı.

    İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) bünyesindeki yeni uzman kliniklerinin, Kovid-19'un uzun vadede zayıflatıcı sağlık etkilerine maruz kalan çocuklara yardımcı olacağı belirtildi.

    'Rugby ve futbol oynayan oğlum Kovid-19'dan sonra tekerlekli sandalyeye düştü'

    Nichola Careless adlı anne de çocuğunun Kovid-19'a yakalandıktan sonraki durumunu anlattı. Careless, ragbi ve futbol oynayan 12 yaşındaki oğlu Mani'nin, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra tekerlekli sandalye kullanmaya başladığını söyledi.

    Charlie Mountford-Hill adlı anne de beş çocuğunun Kovid-19'a yakalandıktan sonra, kalp sıkışması, nefes alma sorunları, kızarıklıklar, burun kanaması ve ağız ülseri yaşadıklarını ve artık eskisi gibi olmadıklarını dile getirdi.

    Ebeveynler, Kovid-19'a yakalanan çocukların büyük çoğunluğunun hiçbir belirti veya uzun vadeli etkiye maruz kalmaması nedeniyle, diğer çocukların yaşadıklarının doktorlarca göz ardı edilmesinden yakınıyor.

    Etiketler:
    rugby, tekerlekli sandalya, Koronavirüs, İngiltere
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