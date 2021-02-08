AB Dönem Başkanı Silva'dan Yunanistan'a: Haritaya bakın

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, AB Dönem Başkanı Portekiz’in Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Yunan ‘To Vima’ gazetesindeki demecinde, “Her ülkenin karasularını 12 mile genişletme hakkına sahip olduğunu biliyoruz. Ancak haritaya bakarsanız, eğer diplomatik yolla halledilemezse , bir mahkemeye intikal ettirilebilecek karmaşık meseleler bulunduğu da ortadadır” dedi.

'Hedef yaptırım değil'

Silva, “AB, Türkiye’ye güvenmeli mi?” sorusuna “Her senaryo için hazırlıklıyız. Türkiye’den gelen olumlu mesajlara tereddütle yaklaşmakla birlikte, bunları reddetmiyoruz. Hedefimiz, Türkiye’ye yaptırımlar uygulamak değil” yanıtını verdi. Silva ayrıca AB ve Türkiye’nin mülteciler konusundaki anlaşmasının tekrar görüşülmesi gerektiğini söyledi.