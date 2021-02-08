Londra'nın en dar evi satışa çıkarıldı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı cinsel saldırıyla suçlayan Anna Ardin, Assange'ın 'birçok yönden harika biri olduğunu' söylese de taciz iddialarını yeniledi. Yayınladığı kitabında olayın ayrıntılarını anlatan Ardin, Assange ile 'ünlü olduğu için ve eski sevgilisini kızdırmak adına birlikte olduğunu' söyledi.