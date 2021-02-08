Londra'nın en dar evi satışa çıkarıldı

Londra'da bulunan, şehrin en dar ve en küçük evi olarak bilinen mavi boyalı evin satışa sunulduğu duyuruldu.
1.3 miyon dolara satışa çıkarılan ev Sputnik'in galerisinde.
Bir doktor muayenehanesi ile bir kuaför salonu arasında kalan, Londra'nın en dar, en küçük evi olarak bilinen koyu mavi boyalı ev satışa çıkarıldı.
Londra'da bulunan, şehrin en dar ve en küçük evi olarak bilinen mavi boyalı evin satışa sunulduğu duyuruldu.
1.3 miyon dolara satışa çıkarılan ev Sputnik'in galerisinde.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'taki Yunanistan Büyükelçiliği ile Bingazi Başkonsolosluğu'nun yeniden açılacağını duyurdu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin ederek görevi devralmasının ardından Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk lider olan eski İngiltere Başbakanı Theresa May’in el ele yürüdüğü anlar, sosyal medyaya damgasını vurmuştu. May'in görüşme sonrası yaptığı ilk şeyin eşini arayarak durumdan haberdar etmek olduğu öğrenildi.
Fransa’nın başkenti Paris’teki tarihi 140 yıllık Kuş Pazarı’nın kapatılacağı belirtildi.
WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı cinsel saldırıyla suçlayan Anna Ardin, Assange'ın 'birçok yönden harika biri olduğunu' söylese de taciz iddialarını yeniledi. Yayınladığı kitabında olayın ayrıntılarını anlatan Ardin, Assange ile 'ünlü olduğu için ve eski sevgilisini kızdırmak adına birlikte olduğunu' söyledi.
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