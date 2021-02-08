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    Assange'ı tacizle suçlayan kadın kitap yazdı: Ünlü olduğu için ve eski sevgilimi kızdırmak adına birlikte olmuştum

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    WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı cinsel saldırıyla suçlayan Anna Ardin, Assange'ın 'birçok yönden harika biri olduğunu' söylese de taciz iddialarını yeniledi. Yayınladığı kitabında olayın ayrıntılarını anlatan Ardin, Assange ile 'ünlü olduğu için ve eski sevgilisini kızdırmak adına birlikte olduğunu' söyledi.

    İngiltere'de Belmarsh hapishanesinde tutulan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı cinsel tacizle suçlayan iki kadından biri, yazdığı kitapta iddialarını ayrıntılandırdı. 

    Assange hakkındaki taciz davası 2012'de düşse de, bu olay İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği binasına sığınmasıyla sonuçlandı. 

    Assange'ı tacizle suçlayan isimlerden Anna Ardin, 'Assange'ın gölgesinde: Tanıklığım' başlıklı kitabında söz konusu iddialarını detaylandırdı.

    İsviçre'de basında kendisine geniş yer bulan kitapta Ardin, Assange ile cinsel ilişki yaşamayı kabul etse de, ilişki sırasında tacize maruz kaldığını ve Assange'ın kendisinin rızası olmadan kondomunu çıkardığını söyledi. 

    Ardin ayrıca, Assange ile hem ünlü olduğu için, hem de eski sevgilisini kızdırmak için birlikte olduğunu ve 'bunun eğlenceli olabileceğini düşündüğünü' söyledi. 

    Assange'ı 'birçok yönden harika bir insan' olarak tanımlayan Ardin, Assange ile tanıştıkları partiye atıfla "Partiye katıldığında Jullian, beni aşağılayan ve taciz edeninden tamamen farklı biriydi" ifadelerini kullandı. 

    Kitabın yayınlanmasının ardından medyada kendisine geniş yer bulması çeşitli eleştirilerle de karşılaştı. 

    'Kadınları kurban olarak görmüyorum'

    İsveç Barosu eski başkanı Anne Ramberg, 'Assange'a evini ve yatağını açan mağdur hanımefendinin' kitabının 'son derece endişe verici' olduğunu söyledi:

    "Ön soruşturmayı okumayan herkes okumalı. Bir kitap yazmak ve tacize dayanan bir kariyer yapmak son derece tartışmalı görünüyor. Assange iddiaları yalanladı ve masum kabul edilmesi gerekiyor. Kadınları ise, kendilerini göstermeye çalıştıkları gibi trajik kurbanlar olarak görmüyorum. Aslında Assange'ı kurban olarak görüyorum. Hayatı mahvoldu."

    Julian Assange
    © AFP 2020 / Daniel LEAL-OLIVAS
    Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson'dan 'Assange davası siyasi' yorumu
    Julian Assange, ABD'nin Afganistan ve Irak'ta işlediği savaş suçlarını ifşa ettikten sonra, kendisi hakkında başlatılan ceza soruşturması esnasında cinsel saldırıyla suçlanmıştı. 

    İngiltere'de bulunan Ekvador Büyükelçiliği binasına sığınan Assange, uzun süre burada yaşadıktan sonra yapılan bir operasyonla gözaltına alınarak, 'İngiltere'nin Guatanamo'su' olarak bilinen Belmarsh hapishanesine kondu. 

    Assange hakkında görülen ABD'ye iade davası da, iade talebi Londra'daki mahkeme tarafından 4 ocakta görülen duruşma sonucunda reddedilmişti. 

    Öte yandan, Assange'ın hapishanede kötü koşullarda tutulduğu ve ruhsal ve fiziksel sağlının da kötü durumda olduğu biliniyor.

    Etiketler:
    Kitap, Taciz, açıklama, Julian Assange, Anna Ardin
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