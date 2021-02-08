May, Trump elini tuttuktan sonra ilk iş eşini aramış: Philip'i arayıp başka bir adamın elini tuttuğumu söylemeliyim

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin ederek görevi devralmasının ardından Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk lider olan eski İngiltere Başbakanı Theresa May’in el ele yürüdüğü anlar, sosyal medyaya damgasını vurmuştu. May'in görüşme sonrası yaptığı ilk şeyin eşini arayarak durumdan haberdar etmek olduğu öğrenildi.

May, 2017'de Trump'ın göreve başlamasından kısa süre sonra ABD Başkanı'nı NATO hakkında olumlu bir açıklama yapmaya ikna etmek için Washington'a gitmişti. Görüşmenin ardından ikilinin elele yürüdüğü görüntüler sosyal medyaya damgasını vurmuş ve İngiliz basınında ‘Beyaz Saray’da aşk’ manşetleri atılmıştı.

Norma Percy'nin BBC'de yayınlanacak olan 'Trump Takes on the World' belgeselinde eski İngiltere Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Fiona McLeod Hill, o gün yaşananlarla ilgili konuştu.

Hill, "Yürürken Trump, bir anda elini tuttu. Bu hepimizi şaşırttı. Sonra öğrendik ki Theresa'yı da şaşırtmış. Elini geri çekemezdi, o yüzden yapabileceği bir şey yoktu" dedi.

May'in görüşmeden sonra istediği ilk şeyin eşini haberdar etmek istediği olduğunu anlatan Hill, "İlk sözü, 'medyaya düşmeden öne Philip'i arayıp başka bir adamın elini tuttuğumu söylemeliyim' oldu" diye konuştu.